В "Рубине" подтвердили наличие многомиллионных долгов перед стадионом "Ак Барс Арена"

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов подтвердил многомиллионные долги футбольного клуба перед стадионом "Ак Барс Арена". Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Казани.

Стадион "Ак Барс Арена" подал в суд на "Рубин" за долг в 30,8 млн рублей

На вопрос о долге в 40 миллионов рублей Сайманов ответил: "Да, это правда. Акты еще не подписаны, у нас непонятная арендная стоимость. Она выше, чем должна быть".

По его словам, аренда поля для команды составляла 3,8 млн за один день матча, а средние цены по стране - 2,4 млн. Сайманов отметил, что клуб не согласен с такой суммой и просит стадион снизить цену, так как качество газона оставляет желать лучшего.

8 августа главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона.

В итоге было принято решение больше не проводить на поле стадиона нематчевые мероприятия, такие как свадьбы, фестивали и концерты.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.