Правительственная комиссия одобрила законопроект о контроле переходов спортсменов за рубеж

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия одобрила законопроект, направленный на установление правового регулирования переходов российских спортсменов в зарубежные организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

Законопроект предусматривает, что молодые спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы будут выплачивать компенсации своим спортивным школам.

"Виды спорта, в которых будет введено такое правило и порядок выплаты таких компенсаций, планируется утвердить отдельно, - приводит пресс-служба комментарий председателя правления АЮР Владимира Груздева, который входит в состав правительственной комиссии. - При этом будут учтены мнения общероссийских спортивных федераций. В любом случае размер компенсации должен покрывать расходы спортшколы на обучение спортсмена".

Он отметил, что сегодня во многих видах спорта складывается ситуация, когда иностранные спортивные клубы получают молодых российских спортсменов, не осуществляя при этом никаких трансферных выплат.

"Это связано с определенными пробелами в нашем законодательстве, - сказал Груздев. - Молодой спортсмен, получающий приглашение из-за рубежа, зачастую еще не заключил профессиональный контракт с российским клубом и только проходит спортивную подготовку. Соответственно, ни клуб, ни спортшкола не получают никаких выплат. Они лишаются спортсмена, но и затраты на его подготовку не компенсируются".