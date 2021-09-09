Международная федерация плавания заявила об отсутствии провокаций в адрес россиян на Играх

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Иностранные пловцы не провоцировали россиян на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" заявил президент Международной Федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам.

Американский пловец Мёрфи заподозрил Рылова в допинге, но после отказался от своих слов

30 июля российский пловец Евгений Рылов победил на Олимпиаде на дистанции 200 метров на спине, после чего американец Райан Мёрфи заявил журналистам, что "заплыв не был чистым". Затем Мёрфи принес извинения.

"Спортсмены - люди эмоциональные, после заплывов могут сказать что-то сгоряча, - сказал глава FINA. - Так что, нападок на российских пловцов в Токио не было, FINA об этом по крайней мере ничего не известно. Со стороны FINA было сделано все, чтобы спортсмены были равны, и к ним относились одинаково уважительно. Ну а какие-либо громкие высказывания - это эмоции, не более того".

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.