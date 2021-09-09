Афганский пловец Анвари вернулся в Казань для продолжения тренировок

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Пловец Фахим Анвари, который в течение месяца не мог вылететь из Афганистана из-за сложной ситуации в стране, вернулся в Казань для продолжения тренировок. Об этом на форуме "Россия - спортивная держава" рассказал президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам.

Анвари - пловец Центра FINA из Афганистана. В рамках подготовки к Олимпиаде в Токио он занимался в Центре развития FINA в Казани. Как сообщили организаторы форума, после участия в Играх спортсмен вернулся в Кабул, где проходили военные действия. В течение месяца Анвари не мог выехать из-за тяжелой ситуации в стране.

"Я очень рад и горжусь тем, что мы привезли из Афганистана мистера Фахима Анвари, - сказал Хусейн Аль-Мусаллам. - Он приехал только сегодня утром. Проделал непростой путь из Афганистана в Иран, потом из Ирана FINA привезла его в Стамбул, оттуда уже в Казань. И он будет тренироваться в этом тренировочном центре, как он делал это до участия в Играх в Токио".

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.