Международная федерация плавания хочет видеть микст-дуэты в синхронном плавании на Играх

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Соревнования смешанных дуэтов в синхронном плавании должны войти в программу Олимпийских игр в будущем. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал президент Международной Федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам.

"Микс-дуэты в будущем обязательно должны быть в программе Олимпийских игр, - сказал глава FINA. - Эта дисциплина есть на всех наших официальных соревнованиях, это зрелищный вид программы. Мы считаем, что он должен быть на Олимпийских играх. Мы делаем все для этого".

"Когда это может произойти? Хотелось бы, чтобы как можно раньше. Но такая работа ведется", - сказал собеседник агентства.

Смешанные дуэты в синхронном плавании не вошли в программу соревнований Олимпийских игр 2024 года в Париже. Впервые данная дисциплина появилась в программе чемпионата мира на турнире 2013 года в Казани.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.