ОКР взял на себя расходы на оплату работы антидопинговых координаторов в федерациях

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) намерен в течение ближайших трех лет финансировать деятельность антидопинговых координаторов в спортивных федерациях. Об этом на форуме "Россия - спортивная держава" заявил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

Круглый стол "Инструменты оценки эффективности работы спортивных федераций" открыл второй день деловой программы форума. Одним из участников совещания был Сенглеев.

"Мы в прошлом году провели исследование, изучили все открытые источники, провели анкетирование федераций и выяснили, что у них просто недостаточно ресурсов, - заметил представитель ОКР. - Нет кадров, нет финансов, и многие вещи федерация просто не в состоянии сделать. Мы понимаем, что каким-то образом нужно стимулировать их развитие, и запустили свою программу - выделяем деньги федерациям, финансируем три ставки. Но если пересчитать на все федерации, то вышло 220 миллионов рублей в год, сумма немаленькая".

"Мы взяли те направления, по которым активно взаимодействуем с федерациями. В первую очередь это антидопинговая деятельность. Так называемые антидопинговые координаторы должны быть как в олимпийском комитете, так и в спортивных общероссийских и региональных федерациях, это требования нового кодекса Всемирного антидопингового агентства. Они должны появиться, но их надо взять для начала на работу и обучить", - добавил Сенглеев.

Генеральный директор ОКР отметил, что размер ежемесячной зарплаты антидопинговых координаторов был определен не сразу. "У меня есть опыт работы в министерстве экономики. И мы просто взяли статистику по Москве и среднюю заработную плату в нашей отрасли спорта. Оказалось, что это сумма составляет 90 тыс. рублей", - сказал Сенглеев.

"И эту цифру предложили федерациям, что на этих условиях готовы деньги выделять. Мы взяли на себя обязательство финансировать не менее трех лет, пока у нас есть программа и источники финансирования. С учетом этого всего мы сейчас начинаем активно работать с федерациями", - заключил один из руководителей ОКР.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.