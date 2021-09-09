В Госдуме призвали поощрять футбольных болельщиков за получение Fan ID

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Оформившие паспорт болельщика (Fan ID) должны получать бонусы в виде скидок на питание или приоритетное право на приобретение билетов на матчи сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

"Текущая редакция законопроекта, направленная на обеспечение безопасности на стадионах, также допускает возможность неоправданного ограничения допуска на матчи - отказа в выдаче идентификационной карты или приостановления ее деятельности, - сказал Пайкин. - Механизм принятия решения должен быть обоснован, прозрачен для всех сторон и понятен для всех футбольных болельщиков. В противном случае любители футбола могут лишиться права посещать матчи любимых команд".

"На наш взгляд, необходимо также расширить возможности самой идентификационной карточки для стимулирования ее получения любителями футбола. Fan-карта должна включать и дополнительные бонусы для активных болельщиков. Это могут быть скидки на питание, на сувенирную продукцию, на товары фирменных магазинов ведущих спортивных клубов, сюда же можно включить приоритетное право приобретения билетов на матчи футбольной сборной страны. Эти меры могут служить дополнительным стимулом для получения Fan ID", - добавил глава комитета Госдумы.

Пайкин подчеркнул, что в Госдуме поддерживают принимаемые меры обеспечения безопасности на стадионах. "При этом, напомню, есть список болельщиков, которые были отмечены неспортивным поведением и лишены права посещать массовые соревнования, в этом списке порядка 500 фамилий, он есть в открытом доступе, - отметил Пайкин. - Правоохранительным органам ничего не мешает пополнять его при получении соответствующих оснований. Естественно, мы поддерживаем принимаемые меры по обеспечению безопасности на стадионах, но при этом мы не должны добропорядочных граждан лишать возможности посещать соревнования с участием любимых команд. Матч при полупустых трибунах - это как театр без зрителей".

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.