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ЧМ-2022 по футболу

Самолет с футболистами сборной Германии совершил экстренную посадку в Эдинбурге

Из столицы Шотландии игроки отправятся в клубы индивидуальными рейсами

ТАСС, 9 сентября. Самолет, на борту которого находились игроки и тренеры сборной Германии по футболу, совершил экстренную посадку в Эдинбурге. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В среду сборная Германии победила команду Исландии (4:0) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Незапланированная посадка в Эдинбурге связана с мерами предосторожности, из столицы Шотландии немецкие футболисты отправятся в клубы индивидуальными рейсами.

Сборная Германии занимает первое место в группе J, набрав 15 очков в шести матчах. В следующем матче команда сыграет дома с румынами 8 октября.

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ЧМ-2022 по футболу
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