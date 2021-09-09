Во Всероссийской федерации волейбола назвали ориентировочные сроки проведения президиума

На президиуме должны быть подведены итоги выступления сборных России.

"Президиум, думаю, состоится в конце сентября - первой декаде октября", - сказал Яременко.

Мужская национальная команда на Олимпиаде в Токио дошла до финала, где уступила команде Франции. В данный момент она продолжает борьбу на чемпионате Европы, 11 сентября команда в 1/8 финала сыграет с украинцами. Женская сборная уступила в четвертьфинале олимпийского турнира команде Бразилии, а на чемпионате Европы на этой же стадии проиграла итальянкам.