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Летние олимпийские виды спорта

Во Всероссийской федерации волейбола назвали ориентировочные сроки проведения президиума

Мероприятие состоится в течение месяца

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ближайший президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) состоится в конце сентября - начале октября. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Александр Яременко.

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На президиуме должны быть подведены итоги выступления сборных России.

"Президиум, думаю, состоится в конце сентября - первой декаде октября", - сказал Яременко.

Мужская национальная команда на Олимпиаде в Токио дошла до финала, где уступила команде Франции. В данный момент она продолжает борьбу на чемпионате Европы, 11 сентября команда в 1/8 финала сыграет с украинцами. Женская сборная уступила в четвертьфинале олимпийского турнира команде Бразилии, а на чемпионате Европы на этой же стадии проиграла итальянкам.

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