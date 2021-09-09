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Фигурное катание

Медведева посоветовала Трусовой и Косторной игнорировать комментарии в интернете

В прошедшем сезоне фигуристки тренировались под руководством Евгения Плющенко, однако перед Олимпиадой приняли решение вернуться к Этери Тутберидзе

ТАСС, 9 сентября. Российским фигуристкам Александре Трусовой и Алене Косторной, вернувшимся в группу Этери Тутберидзе, следует больше работать и не обращать внимания на комментарии в интернете и СМИ. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

В прошедшем сезоне Трусова и Косторная тренировались под руководством Евгения Плющенко, однако в олимпийский сезон приняли решение вернуться к Тутберидзе.

"С уважением отношусь к тому, что для себя решают спортсмены, это их дело, - сказала Медведева. - Хочется им пожелать не обращать внимания на СМИ, комментарии в интернете и побольше работать. К сожалению, среди болельщиков фигурного катания немало злопыхателей, желающих испортить психологическое состояние того или иного фигуриста. Я хочу пожелать девочкам игнорировать таких хейтеров, на мой взгляд, наши фигуристки - последние люди, заслуживающие хейта".

Трусовой 17 лет, под руководством Плющенко она завоевала бронзу чемпионата мира 2021 года. Работая с Тутберидзе, она стала третьей на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при. Косторная, которой в августе исполнилось 18 лет, вместе с Тутберидзе стала чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при.

Теги
Фигурное катаниеПлющенко, Евгений ВикторовичМедведева, Евгения Армановна
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