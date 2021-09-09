Медведева: российский спорт достаточно пострадал из-за санкций

ТАСС, 9 сентября. Российский спорт достаточно пострадал из-за санкций, в связи с которыми атлетам запрещено выступать под национальным флагом и с государственным гимном на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

"По поводу нейтрального флага - тут двух мнений быть не может, - сказала Медведева. - На мой взгляд, российский спорт достаточно пострадал из-за этой ситуации. Это связано не только с тем, что у спортсменов нет возможности петь гимн и выступать под флагом своей страны. Уходят спонсоры, страдает спортивный маркетинг, это происходит уже несколько лет".

По мнению Медведевой, ограничения в отношении российского спорта необходимо снять. "Я считаю, что пора уже вернуть сборной флаг и снять все эти ограничения. Лично я бы хотела видеть на обложках журналов и рекламных кампаний крупных брендов не только блогеров, как это сейчас модно, а героев нашей страны, которые выигрывают медали и становятся лучшими в мире. Понятно, что они это делают не ради денег, но ситуация с флагом и все эти ограничения в первую очередь ударили по карманам невиновных спортсменов", - добавила фигуристка.

На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио россияне выступали под флагами национальных комитетов, после побед спортсменов звучал фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского. "Мое мнение однозначное: ни "Катюша", ни Чайковский, каким бы гениальным композитором он ни был, не заменят гимн России. Спортсмены выступают за свою страну, у которой есть гимн и флаг. Я не очень понимаю, как можно намеренно заменить гимн России на произведения Петра Ильича Чайковского, хотя, повторюсь, его музыка действительно потрясающая", - заключила Медведева.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.