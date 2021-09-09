Хоккеист Макдэвид рассказал, что мечтает сыграть с Кросби на Олимпиаде

ТАСС, 9 сентября. Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид мечтает сыграть за сборную Канады на олимпийском хоккейном турнире в Пекине в 2022 году вместе с трехкратным обладателем Кубка Стэнли Сидни Кросби. Комментарий Макдэвида приводит издание Edmonton Journal .

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине.

"Олимпиада очень важна для меня, потому что это самый большой этап в спорте, как элитный спортсмен вы хотите выступить на самой большой сцене, - сказал 24-летний Макдэвид. - Кубок Стэнли и Олимпиада почти равны. Кубок Стэнли, безусловно, находится на вершине списка, а олимпийская золотая медаль могла бы быть второй главной наградой, если это можно так назвать".

"Каждый раз, когда вы говорите о канадской команде и выбираете лучших из лучших, всегда возникают споры и предположения. Никогда раньше не играл с Сидом в одной команде. Я получу большое удовольствие, если смогу это сделать. Моя мечта станет реальностью, если я смогу носить канадский герб вместе с Сидом", - добавил форвард "Эдмонтона".

Макдэвид не играл на Олимпийских играх, в 2016 году в составе сборной Канады он стал победителем чемпионата мира, дважды канадский форвард получал "Харт трофи" - приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Кросби 34 года, он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе "Питтсбурга". В его активе две золотые медали Олимпийских игр и одна - чемпионата мира.