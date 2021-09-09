Фехтование включили в программу Европейских игр 2023 года

Фехтование было включено в предварительный список Европейских игр в сентябре 2020 года. Согласно официальному соглашению между EOC и Европейской конфедерацией фехтования (EFC) соревнования по фехтованию на Европейских играх получат статус чемпионата Европы, на турнире будут разыграны рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

"Я считаю, что подписанное соглашение имеет много положительных моментов, - сказал президент EFC Станислав Поздняков, который также является главой Олимпийского комитета России. - Это важный шаг к укреплению позиции фехтования в олимпийской программе и обеспечению возможности участия в олимпийских соревнованиях для всех национальных федераций Европы. Уверен, Европейские игры дадут импульс продвижению и развитию фехтования в Европе и Польше в частности. Это также прекрасная возможность для дальнейшей разработки и обсуждения олимпийской квалификационной системы, возможность для изучения перспектив участия большего числа европейских национальных федераций".

Фехтование было представлено на первых Европейских играх 2015 года в Баку. В 2019 году Игры принимал Минск, однако фехтование не попало в соревновательную программу. Европейские игры 2023 года в Польше запланированы на период с 21 июня по 2 июля.