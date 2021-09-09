Колосков: "Зенит" избежал бы проблем с бразильцами, если бы календари синхронизировали

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Проблем с выступлением футболистов "Зенита" Малколма и Клаудиньо за сборную Бразилии можно было бы избежать, если бы международные календари матчей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерации футбола были синхронизированы. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

В среду ФИФА запретила бразильским полузащитникам Малкому и Клаудиньо выступать за санкт-петербургский "Зенит" до 14 сентября, удовлетворив жалобу Бразильской конфедерации футбола на решение клуба вернуть игроков из национальной команды.

"Справедливое ли решение? Конечно, несправедливое, - сказал Колосков. - Почему-то европейские игры не мешают внутреннему и международному календарю, а южноамериканские почему-то мешают. [Мишель] Платини (бывший президент УЕФА - прим. ТАСС) в свое время занимался международным календарем, и там все было синхронизировано - в одни и те же сроки играют Африка, Азия, Южная и Северная Америки, Океания, и никому это не мешало. Здесь почему-то вдруг Южной Америке сроки поменяли".

"Изначально я считаю, что здесь ФИФА не права, сроки должны быть синхронизированы, не было бы никаких проблем. Так же, как и наша команда играла 1, 4 и 7 сентября, могли в Южной Америке играть. 8 сентября все игроки вернулись бы в расположение клубов", - добавил он.

В нынешнем году для игр сборных в УЕФА отведены 1-2, 4-5 и 7-8 сентября. В Южноамериканской зоне матчи проходят 2-3, 5-6 и 9-10 сентября. Согласно правилам ФИФА если клуб не отправляет игрока в национальную сборную, то он не может выходить на поле за свой клуб в течение пяти дней после окончания матча сборной. Сборная Бразилии проведет отборочный матч чемпионата мира против команды Перу в ночь на 10 сентября.