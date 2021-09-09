Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с Марией Ласицкене

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь вместе сфотографировались. Это произошло после того, как ранее совместное фото двух спортсменок обернулось скандалом на Украине. Новую фотографию опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон, занявшая на соревнованиях в Швейцарии шестое место.

7 августа Магучих на Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, а россиянка Ласицкене - золотую. Позже появилось фото, как они обнимаются, что вызвало нападки со стороны части пользователей соцсетей, а также критику ряда официальных лиц. Легкоатлетку, которая является младшим сержантом Вооруженных сил Украины, вызвали в Минобороны для проведения беседы.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов осудил травлю легкоатлетки. Он заявил, что "спорт вне политики", что спортсмены не виноваты в том, что "творится в политике", и должны дружить. За Магучих вступилась и двукратный призер Олимпиады в Токио Людмила Лузан. А украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна подчеркнул, что "в Олимпиаде нет политики, есть спортивный дух и здоровая конкуренция", и призвал "оставить политику государственным деятелям" и не "вплетать ее во все подряд".