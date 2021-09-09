Семак назвал странным решение ФИФА отстранить Малкома и Клаудиньо

В среду Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильским полузащитникам Малкому и Клаудиньо выступать за "Зенит" до 14 сентября, удовлетворив жалобу Бразильской конфедерации футбола на решение клуба вернуть игроков из национальной команды. Из-за запрета Малком и Клаудиньо пропустят домашний матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (11 сентября), а также гостевую встречу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (14 сентября).

"Как я могу относиться к этому решению? Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем, - сказал Семак. - Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих (Вилмар Барриос вернется в расположение "Зенита" из сборной Колумбии 11-го числа - прим. ТАСС) основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций".

8 сентября пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко сообщил ТАСС, что "Зенит" направил мотивированный ответ в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями. Также Макаренко отметил, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошел навстречу и отпустил игрока.

Клаудиньо 24 года, он подписал пятилетний контракт с "Зенитом" 13 августа. С сентября 2019 года он выступал за бразильский "Брагантино", за это время провел в составе команды 126 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 25 результативных передач. Малкому 24 года, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе клуба бразилец дважды выиграл чемпионат России, один раз - кубок страны и два раза - суперкубок.