Церемонию вручения автомобилей медалистам Олимпиады в Токио перенесли на 11 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Традиционную церемонию вручения автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио в Кремле перенесли с 10 на 11 сентября. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

В среду Катушев рассказал ТАСС, что церемония пройдет 10 сентября на Соборной площади.

"Вручение перенесено на 11 сентября в связи с тем, что в Кремле будут проходить другие мероприятия, которые с нашими совпасть никак не могут. Такое решение было принято вчера вечером, утром мы об этом узнали, - сказал Катушев. - Мероприятие, как и запланировано, будет в Кремле, все сохраняется. Просто будут подвижки - все будет начинаться на час-полчаса раньше".

На Олимпийских играх российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, медалистами стали более 100 человек.