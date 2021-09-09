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XXXII летние Олимпийские игры

Церемонию вручения автомобилей медалистам Олимпиады в Токио перенесли на 11 сентября

Изначально мероприятие было запланировано на 10 сентября
Члены олимпийской сборной России Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Члены олимпийской сборной России
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Традиционную церемонию вручения автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио в Кремле перенесли с 10 на 11 сентября. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

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В среду Катушев рассказал ТАСС, что церемония пройдет 10 сентября на Соборной площади.

"Вручение перенесено на 11 сентября в связи с тем, что в Кремле будут проходить другие мероприятия, которые с нашими совпасть никак не могут. Такое решение было принято вчера вечером, утром мы об этом узнали, - сказал Катушев. - Мероприятие, как и запланировано, будет в Кремле, все сохраняется. Просто будут подвижки - все будет начинаться на час-полчаса раньше".

На Олимпийских играх российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, медалистами стали более 100 человек.

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XXXII летние Олимпийские игры
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