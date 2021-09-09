"Спорт-Аккорд" получил разрешение использовать атрибутику ГТО на саммите в Екатеринбурге

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" получил разрешение использовать символику ГТО во время проведения саммита в Екатеринбурге. Соглашение о предоставлении прав на некоммерческое использование товарного знака на площадке форума "Россия - спортивная держава" подписали руководитель дирекции местного оргкомитета "Спорт-Аккорда" Дмитрий Путилин и генеральный директор дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

"На сегодня у нас более 16 млн человек вовлечены в этот комплекс в России, более 4 тыс. обладателей знаков отличия ГТО, - сказал Денисов. - Мы можем говорить, что этап внедрения комплекса завершен, и сейчас перед комплексом ГТО, перед Минспортом, перед нами, как федеральным оператором, стоит задача нового этапа, нового уровня поднятия его на новые вершины. Если мы говорим о "Спорт-Аккорде", это демонстрация и возможность поделиться опытом в сфере физкультуры и спорта".

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.