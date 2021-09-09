Мазепин, говоря об отношениях с Миком Шумахером, заявил, что "Формула-1" - это не "Дом-2"

ТАСС, 9 сентября. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин с улыбкой воспринимает вопросы о его отношениях с напарником немцем Миком Шумахером. Об этом он рассказал журналистам.

Во время квалификации Гран-при Нидерландов пилоты едва не столкнулись друг с другом. После заездов россиянин был разъярен действиями сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который, по его словам, нарушил внутрикомандные установки, опередив его на трассе. Немец же все претензии напарника отверг, сказав, что получил от команды "добро" на опережение.

"Вызывает улыбку на лице вопрос о том, что мне надо налаживать отношения с Миком, - сказал Мазепин. - Это "Формула-1", а не "Дом-2". Я работаю на команду и буду выполнять указания руководства команды. А друзей у меня вне гонок много".

"Я вижу ситуацию просто и прямо, - продолжил российский пилот. - Если партнер по команде ведет себя некорректно по отношению ко мне, то ему не стоит ожидать уступок в свой адрес. Я не вижу никаких проблем, двигаемся дальше".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Италии с 10 по 12 сентября.