Российский боксер Беспутин в бою с Пинтором хочет показать хороший бокс землякам

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Россиянин Александр Беспутин в предстоящем в субботу бою с мексиканцем Маурисио Пинтором хочет показать хороший бокс своим землякам. Об этом Беспутин рассказал после открытой тренировки в Красноярске.

Беспутин 11 сентября в Красноярске проведет бой за пояс WBC Peace (промежуточный титул Всемирного боксерского совета) с Пинтором в полусреднем весе (до 66,7 кг).

"Надеюсь, все пройдет гладко и 11 сентября мы устроим классное шоу. У меня есть очень сильная мотивация - показать хороший бокс своим землякам", - сказал Беспутин.

Беспутин родился в Каменске-Уральском Свердловской области, но в 14-летнем возрасте переехал в Красноярск и около 10 лет выступал за Красноярский край.

20 марта Беспутин выиграл в 10-раундовом рейтинговом бою, прошедшем в Москве, у украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин впервые вышел на ринг после того, как был лишен пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. Его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат, бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Всего на счету 30-летнего Беспутина 14 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.