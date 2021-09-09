Гонщик Мазепин заявил, что его не интересует мнение Ральфа Шумахера

ТАСС, 9 сентября. Ральф Шумахер не входит в список людей, чье мнение интересует пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никиту Мазепина. Об этом российский гонщик рассказал журналистам.

Ранее брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера и дядя партнера Мазепина по команде Мика Шумахера Ральф Шумахер заявил, что российскому пилоту не место в "Формуле-1".

"Когда гонщики, которые уже не выступают в "Формуле-1", говорят с комментаторской точки зрения - я это уважаю, конечно, - сказал Мазепин. - Но он [Ральф Шумахер] не входит в список людей, чье мнение меня интересует. Я работаю в "Хаасе" и мне важно мнение руководителей команды".

Ральф Шумахер провел в "Формуле-1" 180 гонок и одержал шесть побед.