В Центре развития водных видов спорта в Казани будут заниматься синхронистки

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Синхронистки начнутся тренироваться в Центре развития водных видов спорта Международной федерации плавания в Казани. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" сообщил заместитель гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов, курирующей работу центра в Казани, Ранко Тепавчевич.

"У нас сейчас по двум видам спорта занимаются - плаванию и прыжкам в воду. Но сейчас есть инициатива и желание расширить на следующий год уже на синхронное плавание, потому что традиционно этот вид спорта очень сильный в России. И в Казани существует школа Покровской. То есть на базе Казани такая программа реализуется именно по направлению синхронного плавания", - сказал Тепавчевич.

Школа синхронного плавания имени тренера Татьяны Покровской открылась в Казани в 2019 году. Соглашение о создании Центра развития водных видов спорта в партнерстве с Международной федерацией плавания в Казани подписали в сентябре 2018 года. На базе центра проводятся тренировочные мероприятия для спортсменов и курсы повышения квалификации тренеров по программе FINA.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта России и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.