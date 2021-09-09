FINA не рассматривает открытие новых центров развития водных видов спорта в России

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Открытие в российских городах центров развития водных видов спорта Международной федерации плавания (FINA), аналогичных казанскому, на данный момент не рассматривается. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" сообщил заместитель гендиректора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", курирующий работу центра в Казани, Ранко Тепавчевич.

"В других городах пока не рассматривается [открытие центров]. Просто не такой масштаб, который можно сейчас расширять. Но мы взаимодействуем со всеми остальными городами, с федерацией плавания всероссийской", - сказал Тепавчевич.

По его словам, расположение базы в Казани удобно с сточки зрения существующей инфраструктуры и регулярного проведения международных соревнований. "Существует ряд мероприятий, в которых можно сразу выступить. Если этап Кубка мира в Казани, чемпионат мира, чемпионат Европы, это же спортсмены практически находятся у себя дома. Не надо никуда уезжать. Это тоже определенная экономия с точки зрения командирования команд на соревнования. И удобство с точки зрения, что они тренируются в том же бассейне", - сказал Тепавчевич.

Соглашение о создании центра развития водных видов спорта в партнерстве с FINA в Казани подписали в сентябре 2018 года. На базе центра проводятся тренировочные мероприятия для спортсменов и курсы повышения квалификации тренеров по программе FINA.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.