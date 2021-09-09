Министры спорта России и Египта подписали договор о сотрудничестве до 2023 года

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и его египетский коллега Ашраф Сухби провели двухстороннюю встречу в рамкам форума "Россия - спортивная держава" в Казани, итогом стало подписание плана по реализации межведомственного меморандума на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Матыцин и Сухби обменялись мнениями относительно деловой программы форума, а также обсудили перспективы развития российско-египетского сотрудничества в сфере спорта на среднесрочную перспективу. Подписанный документ предусматривает проведение совместных учебно-тренировочных и иных мероприятий по сквошу и футболу, взаимодействие в части паралимпийского спорта, а также расширение сотрудничества в области образования и спортивной науки.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.