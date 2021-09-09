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Зимние олимпийские виды спорта

Дубровский: новые правила предоставления субсидий федерациям являются огромным подспорьем

Одним из нововведений является распределение грантов на развитие различных видов спорта до начала бюджетного года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новые правила по предоставлению средств из федерального бюджета спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, являются огромным подспорьем в плане развития видов спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Одним из нововведений является распределение грантов на развитие различных видов спорта до начала бюджетного года.

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"Было несколько встреч на уровне министра спорта и в Белом доме с приглашением руководителей федераций, - сказал Дубровский. - Все пожелания федераций нашли отражение в новом положении предоставления субсидий-грантов, такой шаг сделан с точки зрения упрощения, облегчения системы получения денег на развитие вида спорта. Этот документ полностью отражает отношение государства к спорту - не только к олимпийским, но и к неолимпийским видам".

Дубровский рассказал о сути нововведений. "Во-первых, мы подаем определенную заявку, зависящую от тех целей и задачей, в том числе и медалей, по формуле, - сказал он. - И до начала финансового года мы можем оперативно эти деньги получить и направить на те цели, которые мы в заявке указали. Это непросто упрощает вопрос, а дает нам возможность работать на опережение и своевременно готовить сборные команды к Олимпийским играм и на развитие вида спорта выделять необходимые ресурсы совместно с регионами. В моем понимании это огромное подспорье, чего не было раньше".

"По сравнению с федерациями, которые реально идут на медали, для нас сумма будет меньше. Но в рамках тех наших потребностей она отражает необходимый размер, чтобы прыгуны и двоеборцы готовились к соревнованиям и были обеспечены всем необходимым", - добавил он.

Отсутствие медалей не означает, что федерация не получит никаких денежных средств, отметил Дубровский. "Пропорционально выплат будет гораздо меньше, но федерации в этом смысле мотивированы давать результат. Получение максимального количества [олимпийских] лицензий тоже прописано в формулах и тоже имеет значение, поскольку большая конкуренция за то, чтобы отобраться на Игры", - заключил он.

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Зимние олимпийские виды спорта
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