Участница Олимпиады Мешкова выступит на чемпионате мира по скалолазанию в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выступавшая на Олимпийских играх Виктория Мешкова вошла в состав сборной России по скалолазанию на чемпионат мира в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Мешкова выступит в боулдеринге и многоборье. Также в соревнованиях примут участие чемпион мира 2009 года в боулдеринге Алексей Рубцов, чемпионка мира 2011 года в лазании на скорость Мария Красавина и чемпионка мира 2016 года в многоборье Елена Красовская.

Также на турнире выступят: в лазании на скорость Екатерина Баращук, Елизавета Иванова, Юлия Каплина, Полина Кулагина, Арсений Богомолов, Владислав Деулин, Лев Рудацкий, Дмитрий Тимофеев и Александр Шиков; в боулдеринге Екатерина Киприянова, Ирина Кузьменко, Сергей Лужецкий, Сергей Скородумов, Вадим Тимонов, Николай Яриловец; в лазании на трудность Красовская, Мезенцева, Мешкова, Олеся Просекова, Динара Фахритдинова, Евгений Зазулин, Вадим Мальщуков, Дмитрий Попов, Сергей Тюпышев и Владислав Шевченко.

Турнир пройдет с 15 по 21 сентября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.