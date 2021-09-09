Фазель: дисквалификация Баскова не повлияет на позиции Гончарова в совете IIHF

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дисквалификация президента Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрия Баскова не повлияет на позиции в совете Международной федерации хоккея (IIHF) белоруса Сергея Гончарова. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

"Это личное отстранение президента, которое никак не влияет ни на сборные команды Белоруссии, ни на Сергея Гончарова в совете", - сказал Фазель.

8 сентября IIHF объявила о пятилетней дисквалификации Баскова, решение было принято из-за угроз в адрес белорусских спортсменов в связи с их политическими убеждениями. Совет IIHF также определил, что Басков злоупотребил своим положением, чтобы поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Срок дисквалификации отсчитывается с 10 сентября 2021 года.

ФХБ имеет возможность обжаловать решение IIHF в Спортивном арбитражном суде.