Организаторы Универсиады-2023 объявили конкурс на разработку концепции "Парка Игр"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Организаторы Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, объявили конкурс на разработку концепции "Парка Игр" - проект будет реализован на территории Исторического сквера города. Об этом сообщили в пресс-службе Универсиады-2023.

"Конкурсантам предлагается разработать концепцию, которая включает в себя главную объединяющую тему парка, идеи по организации тематических зон и культурно-развлекательную программу. Проект будет реализован на территории Исторического сквера и станет не только основной площадкой мероприятий для гостей предстоящих Всемирных студенческих игр, но и частью празднования трехсотлетия Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию приглашаются профессиональные организаторы мероприятий и креативные агентства России, прием заявок пройдет до 11 октября. В октябре они будут представлены общественности Екатеринбурга для голосования. Также работы оценит экспертное жюри конкурса.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.