Всероссийская федерация полиатлона займется популяризацией комплекса ГТО

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация полиатлона и федеральный оператор комплекса "Готов к труду и обороне" АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла на форуме "Россия - спортивная держава" в Казани.

Документ в присутствии заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова подписали президент Всероссийской федерации полиатлона Олег Лисов и генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Максим Денисов.

Соглашение предусматривает реализацию мероприятий по популяризации комплекса ГТО среди активистов федерации полиатлона, а также включение мероприятий, направленных на выполнение нормативов ГТО членами организации.

"Не сомневаюсь в эффективности нашего сотрудничества со Всероссийской федерацией полиатлона. Совместными усилиями мы сделаем спортивный и здоровый образ жизни еще более доступным и популярным в каждом уголке страны. Уверен, наша совместная работа будет эффективной и позволит увеличить число людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом", - сказал Денисов.

По условиям соглашения в течение следующего года будет осуществляться разработка соревновательной программы фестивалей ГТО среди трудовых коллективов, семей, обучающихся, студентов, чемпионов ГТО.

"Подписание соглашения - это исторический момент. Сегодня произошло объединение массового спорта со спортом высоких достижений. Теперь физкультурники, участвующие в соревновательной программе фестивалей ГТО, смогут претендовать на получение спортивных разрядов, что соответственно повышает мотивацию в получении уже спортивных званий. Помимо этого, комплекс ГТО может стать своеобразным экзаменом для спортсменов по проверке своей физической подготовки", - сказал Лисов.