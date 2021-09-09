Федерация компьютерного спорта России займется реализацией комплекса ГТО

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России (ФКС) и федеральный оператор комплекса "Готов к труду и обороне" АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" подписали соглашение о сотрудничестве на форуме "Россия - спортивная держава" в Казани.

Свои подписи под документом поставили президент ФКС Дмитрий Смит и генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Максим Денисов. Документ позволит киберспортсменам улучшить спортивные показатели.

"Подписание этого соглашения станет огромным подспорьем в нашей миссии по пропаганде здорового образа жизни среди киберспортивного сообщества. Опыт большинства профессиональных киберспортсменов давно показал, что для достижения серьезных результатов на виртуальной арене важно находиться в хорошей физической форме и регулярно тренироваться. Что, в свою очередь, позволяет поддерживать высокий уровень дисциплины и держать как тело, так и мозг игроков в тонусе", - сказал Смит.

Согласно документу в течение следующего года на мероприятиях, организованных ФКС, будут устанавливаться площадки ГТО. Также будет организован прием нормативов комплекса ГТО у участников и гостей мероприятий.

"В России киберспорт - это один из самых стремительно развивающихся видов спорта. Мы уверены, что в ближайшее время в сознании людей закрепится образ киберспортсмена не как человека, сидящего за компьютером, а спортсмена - дисциплинированного, здорового и сильного", - сказал Денисов.