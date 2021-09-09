Сборная России стартовала с победы в Cуперфинале Евролиги по пляжному футболу

ТАСС, 9 сентября. Команда России со счетом 7:2 победила сборную Польши в рамках первого тура группового этапа Суперфинала Евролиги. Соревнования проходят в Португалии.

Голами у россиян отметились Борис Никоноров (1-я и 32-я минуты), Артур Папоротный (4), Денис Пархоменко (9, 10), Алексей Макаров (16) и Федор Земсков (28).

Сборная России выступает в группе B c командами Испании, Белоруссии и Польши, ранее в четверг белорусы победили испанцев со счетом (4:0). В группе А выступают команды Италии, Украины, Португалии и Швейцарии. В следующем туре россияне встретятся с командой Белоруссии 10 сентября.

Суперфинал является заключительным этапом розыгрыша Евролиги. В нем участвуют восемь сборных, прошедших первый этап, который также проводился в формате группового раунда. Россияне по его итогам заняли первое место в квартете С, набрав 8 очков.

На турнире в Португалии победители групп напрямую выйдут в финал. Команды, занявшие последующие позиции в своих группах, разыграют итоговые места на турнире таким же образом.

Сборная России выигрывала Евролигу пять раз (2009, 2011, 2013, 2014, 2017). Рекордсменом и действующим чемпионом Евролиги является команда Португалии, которая побеждала на турнире семь раз. В августе россияне стали трехкратными чемпионами мира, выиграв домашнее мировое первенство в Москве, ранее сборная России побеждала в 2011 и 2013 годах.