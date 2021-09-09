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Шахматные турниры

Дворкович и Владимир Толстой открыли шахматный турнир "Кубок Льва Толстого"

Открытие состоялось в день рождения Льва Толстого
Музей-усадьба "Ясная Поляна" в Щекинском районе Тульской области Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Музей-усадьба "Ясная Поляна" в Щекинском районе Тульской области
© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС, 9 сентября. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и советник по культуре президента РФ Владимир Толстой открыли международный турнир "Кубок Льва Толстого" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Открытие состоялось в день рождения Льва Толстого. Турнир пройдет с 11 по 12 сентября. В нем примут участие гроссмейстеры Аниш Гири (Нидерланды), россияне Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Евгений Томашевский, Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков, Давид Паравян, а также Антон Коробов (Украина), Борис Гельфанд (Израиль) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан). Участники сыграют в быстрые шахматы девять туров по круговой системе.

"Я рад, что все получилось. Нам удалось собрать и детей, и шахматных профессионалов. Мы очень хотим, чтобы это стало хорошей традицией, и надеемся на поддержку руководства музея, правительства региона и Федерации шахмат России", - сказал Дворкович.

"Как известно, Лев Толстой очень любил шахматы, и эта идея витала давно. Уверен, что международный турнир по шахматам в честь Толстого может стать ежегодным событием в "Ясной Поляне", - подчеркнул Владимир Толстой.

Также с приветственной речью к гостям и участникам турнира обратился президент ФШР Андрей Филатов. "Для нас большая честь проводить международный турнир в день рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Большое спасибо музею-усадьбе "Ясная Поляна" за предоставление такой замечательной площадки для нашего соревнования и Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко за поддержку", - сказал Филатов.

"Особую благодарность хочу выразить губернатору Тульской области Алексею Дюмину, без активного участия которого шахматная жизнь региона не была бы столь яркой и насыщенной. По инициативе Алексея Геннадьевича в Тульской области стартовал проект "Шахматы в школах", который Федерация шахмат России и фонд Тимченко проводят уже много лет в разных регионах нашей страны. И сейчас мы проводим этот прекрасный турнир на родине Льва Толстого. Всегда приятно, когда глава деятельно и эффективно участвует в шахматной жизни своего региона", - добавил он.

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