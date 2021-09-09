Платформа "Россия - страна возможностей" и федеральный оператор ГТО подписали соглашение

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" и федеральный оператор комплекса "Готов к труду и обороне" АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" подписали соглашение о сотрудничестве на форуме "Россия - спортивная держава" в Казани.

Подписание соглашения прошло в присутствии заместителя министра спорта Одеса Байсултанова. Договор направлен на установление эффективного сотрудничества в реализации программы "Другое дело" и комплекса ГТО. Документ подписали заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Ольга Бужинская и генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Максим Денисов.

Соглашение заключено для повышения уровня вовлеченности участников программы "Другое дело" в занятия физической культурой и спортом через участие в комплексе ГТО. Также соглашение подразумевает поддержку лидеров и создание условий для формирования и развития сообществ, реализуемых с помощью программы "Другое дело".

"Деятельность президентской платформы "Россия - страна возможностей" направлена на развитие социальных лифтов, поиск и поддержку талантов. Наши конкурсы и проекты предоставляют возможности для личностной, профессиональной и общественной самореализации граждан в различных сферах деятельности. При этом мы понимаем, что формирование и гармоничное развитие личности во многом связано с запасом энергии, с состоянием здоровья, с готовностью преодолевать препятствия и быть бодрым, полным сил, и мы рады приветствовать в числе партнеров программы "Другое дело" организацию, напрямую связанную со спортом и физкультурой. Уверена, задания, связанные с выполнением комплекса ГТО и спортивными достижениями, войдут в число самых популярных среди участников платформы", - отметила Бужинская.

Документ также предполагает взаимную поддержку по нескольким направлениям: информирование участников конкурсов и проектов платформы о новой программе, а также возможность на официальном сайте программы пройти регистрацию для участия в комплексе ГТО и формирование предложений по заданиям программы, содержанию и проверке их выполнения. Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" и АНО "Россия - страна возможностей" в сфере коммуникаций.

"Задача нашей совместной работы - это вовлечение молодежи в созидательный образ жизни. Мы планируем, что задания, связанные с участием во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО будут внесены в общий каталог знаний программы "Другое дело" и в общий каталог бонусов, где будет обеспечена возможность начисления и списания баллов за выполнение заданий участниками. Мы уверены, что такой подход крайне полезен и эффективен в популяризации спортивного и здорового образа жизни", - подчеркнул Денисов.