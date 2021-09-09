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Летние олимпийские виды спорта

Глава федерации гандбола заявил, что Россия имеет лучшие условия для проведения ЧМ

Хассан Мустафа отметил деятельность президента национальной федерации Сергея Шишкарева

ТАСС, 9 сентября. Россия располагает лучшими условиями для того, чтобы проводить чемпионаты мира по гандболу. Такое мнение в эфире канала "Россия-24" высказал президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа.

"За последние 10 лет Россия организовала три мировых первенства по гандболу, но это были юниорские турниры и турнир по пляжному гандболу. Я считаю, что в России лучшие условия для проведения чемпионатов мира, - сказал Мустафа. - Федерация очень активна, ее президент горит гандболом, он понимает, как все работает и хорошо со всем справляется. Это одна из причин, почему я рад быть в России, особенной для меня стране - моя жена, балерина, училась здесь 13 лет, выступала в Большом театре. Я приезжал сюда много раз и уверен, что буду приезжать еще".

Мустафа был гостем международного форума "Россия - спортивная держава", который проходит 8-10 сентября в Казани.

Россия принимала чемпионат мира один раз - в 2005 году женский турнир прошел в Санкт-Петербурге.

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Летние олимпийские виды спорта
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