В Самаре завершили реконструкцию Дворца спорта на 5 тыс. человек

САМАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Реконструкция Дворца спорта, рассчитанного на 5 тыс. зрителей, завершилась в Самаре, сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский журналистам во время пресс-тура по Приволжскому федеральному округу для освещения национальных проектов.

"Благодаря системной работе правительства Самарской области регион выполнил задачу по реконструкции Дворца спорта в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Представляем вам дворец спорта, который имеет четырехуровневые многопрофильные сооружения. Есть площадка, которая демонтируется в три размера - российский (60*30), европейская (60*28), канадская (60*26). Здесь также есть тренировочная хоккейная площадка, баскетбольная площадка, зал для бокса, профессиональный зал для керлинга", - рассказал министр.

Кобылянский отметил, что во Дворце спорта разместятся базы детско-юношеских школ по фигурному катанию, хоккею, боксу, а также профессиональный клуб керлинга. Внутри дворца размещена большая ледовая арена, рассчитанная на 5 тыс. зрителей. Объект также сможет принимать соревнования Всероссийского масштаба и некоторые международные соревнования по определенным видам спорта - борьбе, боксу и другим.

Кобылянский рассказал, что в рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в регионе с 2019 года построили 50 универсальных спортивных площадок, 17 спортивных площадок комплексов ГТО, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и другие. На сегодня в рамках проекта строятся лыжероллерная трасса учебно-спортивного центра "Чайка", футбольный манеж крытого типа в Самаре, проводится работа по вводу в эксплуатацию легкоатлетического комплекса в Тольятти, завершается модернизация стадиона "Орбита" в Самаре.