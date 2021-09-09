Чемпиона мира по футболу Боатенга оштрафовали на €1,8 млн за домашнее насилие

ТАСС, 9 сентября. Немецкий футболист французского "Лиона" Жером Боатенг оштрафован на €1,8 млн по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает AFP.

Футболист предстал перед судом по делу о нападении на мать своих дочерей в 2018 году. По словам потерпевшей, Боатенг избил ее и укусил.

Боатенгу 33 года. Он выступал за германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", английский "Манчестер Сити". Защитник является девятикратным чемпионом Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Германии стал победителем чемпионата мира 2014 года, а также бронзовым призером мирового первенства 2010 года. Также в его активе две бронзовые награды чемпионатов Европы.