Легкоатлетка Сидорова назвала Цюрих подходящим местом для рекордов

ТАСС, 9 сентября. Российская прыгунья в высоту Анжелика Сидорова перед финалом Бриллиантовой лиги не рассчитывала, что именно на соревнованиях в Цюрихе ей удастся взять высоту 5 метров. Комментарий Сидоровой приводит пресс-служба лиги.

Россиянка в четверг победила в финале с результатом 5,01 м. Это ее личный рекорд, рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире. Высоту 5 м в прыжках с шестом на открытом воздухе брали только Елена Исинбаева, Сидорова и американка Сэнди Моррис.

"Думаю, это действительно подходящие место для высоких прыжков. Но перед соревнованиями я не чувствовала, что это случится, все мы устали после долгого сезона, и на разминке я не ощущала себя на 100 процентов готовой к прыжку на 5 метров. Я просто хотела сделать несколько прыжков и не думала об идеальной технике и идеальном состоянии. Я до сих пор не могу поверить, что преодолела пятиметровый барьер. Мне очень нравится прыгать здесь, потому что я стала в этом месте чемпионкой Европы и вообще много раз выступала в Цюрихе. Теперь я возвращаюсь домой с моим первым трофеем Бриллиантовой лиги", - сказала Сидорова.

Спортсменка рассказала, что выступит на турнире в Австрии 10 сентября, а затем отправится в отпуск. "Этот трофей очень важен для меня, особенно после Олимпиады. Ухожу в отпуск с хорошими эмоциями", - отметила спортсменка.

На Олимпиаде в Токио Сидорова заняла второе место с результатом 4,85 м. Победила американка Кэти Нажотт (4,90). Сидоровой 30 лет, она является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.