Мотылев: шахматисты сборной России должны занимать первое место в группе на олимпиаде

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматисты сборной России должны выйти в четвертьфинал онлайн-олимпиады с первого места в группе. Об этом ТАСС заявил капитан сборной России Александр Мотылев.

После шести туров российская команда лидирует в турнирной таблице группы С (31 очко), далее идут украинцы (22,5), немцы (21), испанцы (20,5), итальянцы (19,5), израильтяне (17), аргентинцы (15,5), латвийцы (16), чехи (8,5) и парагвайцы (8,5).

"Пока все идет по нашему плану, во втором игровом дне выиграли все матчи. Стремимся выйти из группы с первого места, - сказал Мотылев. - У двух великих футбольных держав, Германии и Аргентины, выиграли со счетом 6:0. В целом все хорошо, надеемся выйти в четвертьфинал с первого места".