Бывший главный тренер сборной России по футболу Хиддинк завершил карьеру

ТАСС, 9 сентября. Бывший главный тренер сборной России по футболу нидерландец Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру. Его комментарий приводит нидерландский журнал Voetbal International.

Последним местом работы Хиддинка была сборная Кюрасао, которую он возглавил в сентябре 2020 года. Контракт был рассчитан на два года до окончания чемпионата мира - 2022. В мае издание De Telegraaf ("Телеграф") сообщило, что специалист переболел коронавирусом и на время восстановления попросил директора академии испанской "Барселоны" Патрика Клюйверта временно его заменить.

"Я не проявлял активности в последнее время из-за коронавируса. Во время моего недавнего разговора с президентом Федерации футбола Кюрасао мы пришли к выводу, что мне нужно взять паузу, потому что они взяли новый курс развития. Я собираюсь насовсем остановиться. Не вернусь, как Дик Адвокат", - сказал Хиддинк.

Хиддинку 74 года, он дважды занимал должность главного тренера нидерландского ПСВ (1987-1990, 2002-2006). В качестве тренера команды он шесть раз выиграл чемпионат Нидерландов, четыре раза победил в кубке страны, стал обладателем Суперкубка Нидерландов и Кубка европейских чемпионов [ныне - Лига чемпионов]. С испанским "Реалом" он выиграл Межконтинентальный кубок (1998), с английским "Челси" - Кубок Англии (2009). С 2006 по 2010 год он возглавлял сборную России и привел команду к бронзовым медалям чемпионата Европы - 2008. В 2012-2013 годах Хиддинк тренировал махачкалинский "Анжи".