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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Иванюк стал третьим в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги

Спортсмен уступил олимпийскому чемпиону Токио итальянцу Джанмарко Тамбери и украинцу Андрею Проценко
Илья Иванюк Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Илья Иванюк
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 сентября. Российский легкоатлет Илья Иванюк занял третье место в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Соревнования проходят в Цюрихе.

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Россиянин преодолел планку на высоте 2,30 м. Победу одержал олимпийский чемпион Токио итальянец Джанмарко Тамбери (2,32 м), вторым стал украинец Андрей Проценко (2,30 м).

В финале Бриллиантовой лиги выступали четверо россиян, все они завоевали медали соревнований: Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Анжелика Сидорова - в прыжках с шестом, Тимур Моргунов стал третьим в прыжках с шестом.

Иванюку 29 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе бронзовая награда чемпионата Европы.

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