Ралли "Акрополис" стартовало в центре Афин

АФИНЫ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Ралли "Акрополис" ("Ралли богов", EKO Acropolis Rally of Gods 2021) общей длиной 292,19 км началось в четверг вечером со спецучастка со стартом на площади Синтагма (Конституции) у стен греческого парламента в центре Афин.

Старт ралли, которое проводится на неровных горных дорогах в различных районах Греции ежегодно летом с 1951 года, дал лично премьер-министр Кириакос Мицотакис, указав, что в нынешнем году легендарное событие возвращается в Грецию после восьмилетнего перерыва.

"Я так счастлив, что историческое ралли "Акрополис" снова в Греции, - сказал Мицотакис. - Поздравляем заместителя министра культуры и спорта [Лефтериса Авгенакиса], он приложил огромные усилия, чтобы добиться этого".

По словам главы правительства, ралли не должно было покидать Грецию, это были последствия кризиса. "Мы оставляем кризис позади, и поскольку мы с нетерпением ждем лучших дней, ралли "Акрополис" возвращается. Большой процент греков страстно интересуется автоспортом, и я считаю, что мы не могли бы предложить им лучший подарок, чем возвращение ралли "Акрополис", - сказал Мицотакис.

Премьер-министр дал старт спецучастку гонки 5G Athens Stage в центре Афин, подняв греческий флаг перед автомобилем под управлением семикратного чемпиона мира Себастьена Ожье. Затем премьер-министр посетил спецмаршрут гонки на площади Синтагма. Ралли в центре греческой столицы проводится впервые. Движение в центре Афин было перекрыто, закрыта станция метро "Синтагма", отменены маршруты общественного транспорта. На площади возле парламента были установлены трибуны для гостей гонки, зрители плотно заполнили отдельные участки у трассы, на которые их допускали подразделения полиции, стоявшие в охране.

Возвращение в чемпионат мира по ралли

Проведение ралли "Акрополис" в 2021 году знаменует возвращение греческой гонки в чемпионат мира по ралли (WRC), отмечает Афинско-Македонское агентство новостей (AMNA). Ралли будет проходить с 9 по 12 сентября со спецучастками по Центральной Греции, полуострову Пелопоннес и другим регионам страны. Ралли "Акрополис" в предыдущий раз проводилось в рамках WRC в 2013 году, а с 2014 по 2018 год это была гонка чемпионата Европы по ралли. Однако теперь греческие чиновники ставят целью восстановить национальную гонку в рамках чемпионата мира, в который в этом году ралли "Акрополис" было включено, чтобы заменить ралли Чили, отмененное из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Лучшим на первом спецучастке стал Ожье на Toyota Yaris WRC. Французский семикратный чемпион мира преодолел 0,98 км за 51,5 секунды и возглавил общий зачет. В пятницу на трассе будет пять спецучастков (два в районе городка Агии Теодори, остальные в районах городов Лутраки, Фивы и Элатия). Шесть других спецучастков гонщикам нужно будет преодолеть в субботу, а в воскресенье - три последних спецучастка под названиями "Тарзан-1", "Пиргос" и "Тарзан-2".

По данным AMNA, в этом году на ралли "Акрополис" были заявлены 55 автомобилей из 24 стран. "Ралли богов" транслируют по всему миру 65 телеканалов в 155 странах с аудиторией в 840 млн зрителей, отметило агентство.