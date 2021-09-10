Второй этап "Формулы-1" со спринтерской гонкой стартует в Италии

ТАСС, 10 сентября. Программа 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Италии - стартует в пятницу. Данный этап станет вторым в нынешнем чемпионате, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

Первый подобный Гран-при состоялся в Великобритании, победителем спринтерской гонки стал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Спринтерская гонка представляет собой заезд на 100 км, по ее итогам победитель получит три очка и будет считаться обладателем поула, финишировавший вторым заработает в актив два балла, третьим - один. В воскресной гонке пилоты будут стартовать в том порядке, в котором финишировали в спринте.

Борьба за победу в чемпионате накаляется с каждой гонкой. После Гран-при Нидерландов лидерство в личном зачете вновь захватил Ферстаппен, однако семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" отстает всего на три очка. Но после итальянского этапа они могут вновь поменяться местами, поскольку Ферстаппен ни разу не побеждал в Монце, тогда как на счету Хэмилтона пять финишей на первом месте (делит рекорд с Михаэлем Шумахером). Также на Гран-при Италии из действующих пилотов побеждали немец Себастьян Феттель (2008, 2011, 2013), испанец Фернандо Алонсо (2007, 2010), монегаск Шарль Леклер (2019) и француз Пьер Гасли (2020).

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин продолжит борьбу с партнером по команде немцем Миком Шумахером. В квалификации Гран-при Нидерландов гонщики едва не столкнулись друг с другом, что привело к словесному конфликту. Перед стартом этапа в Италии Мазепин рассказал, что не видит проблем в отношениях с напарником. Однако напряжение между пилотами наверняка сохранится до конца сезона.

Гран-при Италии - один из старейших этапов чемпионата мира, он непрерывно проводится с самого первого сезона "Формулы-1". Все гонки традиционно проходят на автодроме в Монце. Исключением стал лишь этап 1980 года, который был проведен в Имоле. Трасса является одной из самых скоростных - средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.

В пятницу пройдут первая часть свободных заездов (15:30 мск) и квалификация к спринту (19:00 мск). В субботу состоятся вторая часть свободных заездов (13:00 мск) и спринтерская гонка (17:30 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (16:00 мск).