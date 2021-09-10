Федерация футбола Иркутска обратилась в полицию после нападения игроков на арбитра

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Федерация футбола Иркутска обратилась в полицию после того, как двое игроков во время открытого чемпионата Иркутска по футболу среди любительских команд напали на арбитра. Об этом федерация сообщила на своем официальном сайте.

"Арбитр Антон Рженев и Федерация футбола города Иркутска подали заявление с просьбой привлечь Бобомурода Алланазарова и Дилмурода Капланова к уголовной ответственности", - говорится в заявлении.

Как следует из сообщения, 1 сентября в Иркутске проходили матчи открытого чемпионата по футболу среди любительских команд Лиги-2, в этот день состоялась игра между командами "Виктория" и "Пахтакор". Встреча была прервана на 85-й минуте из-за нападения на арбитра Антона Рженева игрока "Пахтакора" Бобомурода Алланазарова. Позже, по словам Рженева, он получил удар в область головы и шеи от другого игрока этой же команды, дисквалифицированного Дилмурода Капланова.

В федерации отметили, что 8 сентября было вынесено решение о дисквалификации Алланазарова на 3 года. Капланов был заявлен в команде "Пахтакор" на этот сезон, провел один матч, но в первом туре получил красную карточку за толчок арбитра и оскорбления. Федерация дисквалифицировала Капланова на три года - до 26 мая 2024 года. Однако он продолжал приходить на матчи чемпионата города.