Власти озвучили число матчей "Мамонтов Югры" в МХЛ в крупнейшем городе ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сентября. /ТАСС/. Клуб Париматч - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Мамонты Югры" из Ханты-Мансийска в сезоне-2021/22 проведет два-три выставочных матча в Сургуте - крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

"В хоккейном сезоне-2021/22 в ледовом дворце спорта города Сургута могут быть проведены два-три выставочных матча команд Молодежной хоккейной лиги с участием "Мамонтов Югры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ноябре текущего года запланирована очередная инспекция ледовой арены в Сургуте на соответствие требованиям технического регламента МХЛ, по ее итогам будет принято решение о проведении матчей Молодежной хоккейной лиги. В настоящее время изменений во дворце спорта не требуется.

Как сообщал ТАСС директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, домашние игры "Мамонтов Югры" в сезоне-2021/22 планировалось проводить на площадках в двух городах - Ханты-Мансийске и Сургуте.

Весной - летом 2021 года прошла модернизация ледового дворца в Сургуте, чтобы он соответствовал всем требованиям МХЛ. В частности, была закуплена машина для заливки льда, появилось все необходимое оборудование, прошла работа над освещением.

Команда "Мамонты Югры" образована в 2011 году в Ханты-Мансийске. Является двукратным бронзовым призером МХЛ. В текущем сезоне с 2 очками после двух матчей клуб занимает 11 место в Восточной конференции.