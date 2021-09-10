Привалова: легкоатлетке Сидоровой по силам выиграть золото Олимпийских игр 2024 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова уверена, что победительница финала Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом Анжелика Сидорова будет одной из главных претенденток на победу на Олимпиаде 2024 года в Париже. Такое мнение Привалова высказала ТАСС.

В четверг Сидорова победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе с лучшим результатом сезона в мире и личным достижением - 5,01 метра, месяцем ранее на Играх в Токио россиянка заняла второе место. Победительница Олимпиады в прыжках в высоту Мария Ласицкене в среду одержала пятую для себя победу в финале Бриллиантовой лиги, прыгнув на 2,05 метра, что также является лучшим результатом сезона в мире.

"Я очень рада за наших девочек, которым удалось победить в финале Бриллиантовой лиги. По ходу сезона им очень не хватало международных стартов. Не будь этих проблем, та же Анжелика Сидорова могла выйти на пик формы еще месяц назад, когда выступала на Играх в Токио. Чувство высоты наступает у прыгунов, как правило, после участия в достаточном количестве подводящих стартов в противостоянии с серьезными соперниками", - считает Привалова.

"Эти победы являются для Маши и Анжелики очень хорошим залогом на будущее, ведь следующая Олимпиада всего через три года. Время бежит очень быстро, и той же Анжелике есть еще куда стремиться. Очень хочу, чтобы Игры в Париже были ее, она способна там выступить успешно", - продолжила собеседница ТАСС.

В финале Бриллиантовой лиги выступали еще два россиянина. Прыгун в высоту Илья Иванюк и прыгун с шестом Тимур Моргунов, пропустивший Олимпиаду в Токио из-за отсутствия нейтрального статуса, заняли третьи места в своих дисциплинах. "Меня очень порадовали и ребята, тот же Тимур, который, несмотря на вынужденный пропуск Олимпиады, сумел собраться и достойно выступить на втором по значимости старте сезона, показав лучший для себя результат сезона. Считаю, что на следующих Играх он сумеет проявить себя в полном объеме, главное, чтобы не было травм", - заметила Привалова.

"Я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, главным стартом которого станет чемпионат мира в Юджине. Да, сейчас существуют большие проблемы с получением американских въездных виз. Мы должны сделать все, чтобы наши спортсмены смогли выступить на чемпионате мира, и я очень надеюсь на помощь нашего МИДа в этом вопросе", - заключила глава ВФЛА.