Глейхенгауз рассказал о короткой программе фигуристки Трусовой на олимпийский сезон

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года Александра Трусова хорошо передает переживания и чувства в новой программе, с которой она будет выступать в олимпийском сезоне. Об этом рассказал тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, комментарий которого приводит Первый канал.

Трусова в предстоящем сезоне продемонстрирует короткую программу под музыку из фильма "Фрида".

"Очень плодотворный получился отпуск в Мексике, - сказал Глейхенгауз. - Огромное количество музыки и некоторые идеи я придумал именно там. Начнем с короткой программы Саши Трусовой - "Фрида". Я приехал с этой идеей и музыкой на сбор, еще не выбирал, кто это будет катать. Сказал, что чувствую, вижу, что это будет интересно и хорошо".

"Мы начали ставить, и сразу пошло, она повзрослела, это не та маленькая Саша, это взрослая девушка. Это Испания в образе, хореография, страсть, переживания, художественная составляющая с рисованием, измена, все чувства она, мне кажется, здорово передает. Для нее это прям прорыв. Мы не привязывались полностью к самой "Фриде", потому что она очень сложная личность, у нее была интересная жизнь. Но искусство и передачу всего этого мы использовали, Саша это чувствует - по ней видно, что она поняла, прочувствовала и с удовольствием катает", - - добавил он.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.