Глейхенгауз объяснил, почему фигуристка Валиева поменяла короткую программу в новом сезоне

ТАСС, 10 сентября. Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева в новой короткой программе выглядит взрослее, а также прибавляет в катании и презентации. Об этом рассказал тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, комментарий которого приводит Первый канал.

В короткой программе нового сезона Валиева будет выступать под композицию Кирилла Рихтера In Memoriam.

"Короткую программу мы поменяли, долго думали и обсуждали, что если ее менять, то еще лучше, и это очень сложно было. Когда услышал музыку, которую мы выбрали, я очень обрадовался, потому что долго искал. Понял, что это оно, это для Камилы, потому что она взрослее, чем прошлогодняя музыка, та музыка очень нервная, прекрасная, воздушная, для фигурного катания создана. Но хотелось больше раскатить Камилу, показать, что она становится взрослее, она прибавляет в катании и в презентации, мы можем сделать лучше", - отметил Глейхенгауз.

"Мы разложили и придумали такую идею, что она прекрасная девушка, которая гуляет по прекрасному саду и видит бабочку, которая садится ей на палец, и дальше она за ней путешествует по всей программе. Получилось воздушно, трогательно и, конечно, владение коньком нам удалось передать, линии Камилы, ее возможности в растяжке, во вращениях, музыкально разложив их. Это абсолютно ее образ, поэтому будет интересно увидеть реакцию людей на это", - добавил он.

Валиевой 15 лет, она является победительницей Кубка России. 11-12 сентября спортсменка выступит на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.