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Биатлон

Биатлонист Елисеев приступил к тренировкам в новой группе после конфликта с Каминским

Спортсмен присоединился к группе Сергея Башкирова 5 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Призер чемпионатов мира по биатлону Матвей Елисеев приступил к тренировкам в составе группы Сергея Башкирова, куда он был переведен после разногласий со страшим тренером сборной страны Юрием Каминским. Об этом ТАСС сообщили в национальной команде.

О переводе Елисеева в группу Башкирова было объявлено на прошлой неделе. Основанием для этого стала конфликтная ситуация, которая произошла между Каминским и Елисеевым на предыдущем тренировочном сборе: биатлонист отказался выполнять требования тренера.

Елисеев присоединился к группе Башкирова 5 сентября, сейчас команда тренируется в Тюмени, где через две недели пройдет чемпионат России по летнему биатлону.

В группе Башкирова к сезону, в частности, готовятся чемпион мира Александр Логинов и олимпийский призер Евгений Гараничев.

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