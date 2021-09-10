Песков: Россия быстро наращивает спортивный потенциал, который снизился после распада СССР

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спортивный потенциал России снизился по экономическим и демографическим причинам после распада СССР, но страна очень быстро стала его восполнять. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Причина в том, что раньше была страна с одним населением, с одной территорией, с одним потенциалом. Потом страна осталась с населением гораздо меньшим, и от развала этой страны мы все потеряли - и в спорте, и в ВВП, и во всем остальном. Но, несмотря на это, Россия очень быстро начала наращивать свой потенциал", - заметил Песков, рассуждая о причинах, почему олимпийской сборной РФ за последние 20 лет не удалось побить прежние медальные рекорды.

"Давайте мы не будем сейчас детально это все обсуждать. Не думаю, что мне есть что добавить к этому вопросу", - сказал он.