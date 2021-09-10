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XXXII летние Олимпийские игры

Путин 11 сентября в Кремле вручит госнаграды победителям Олимпиады

Запланированы выступления министра спорта Олега Матыцина, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, первого вице-президента Паралимпийского комитета РФ Павла Рожкова, руководителя рабочей группы по подготовке заседания совета Олега Кожемяко

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу, 11 сентября, вручит в Кремле государственные награды российским спортсменам - победителям Олимпийских игр в Токио, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"В течение дня [в субботу] президент примет участие в церемонии вручения государственных наград победителям Олимпийских игр в Токио в Екатерининском зале Кремля. И в Георгиевском зале президент пообщается с олимпийскими чемпионами", - отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в пятницу глава государства по видеосвязи проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, на котором планируется подвести итоги прошедших Игр, обсудить дальнейшие шаги по совершенствованию подготовки профессиональных спортсменов спорта высших достижений и задачи развития детского и юношеского спорта.

Как отметил Песков, запланированы выступления министра спорта Олега Матыцина, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, первого вице-президента Паралимпийского комитета РФ Павла Рожкова, руководителя рабочей группы по подготовке заседания совета Олега Кожемяко и др.

"Насыщенное по содержанию заседание президентского совета по физкультуре", - отметил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичXXXII летние Олимпийские игры
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